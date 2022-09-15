Malatya’da kamu kurumundan 14 yıl önce emekli olan 63 yaşındaki Gülsüm Fırat, son 9 yılda tüm gelirini sokak hayvanları için harcıyor.

Malatya’da kamu kurumundan 14 yıl önce emekli olan 63 yaşındaki Gülsüm Fırat, son 9 yılda tüm gelirini sokak hayvanları için harcıyor.

Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Gülsüm Fırat, ömrünün son 9 yılında yüzerlerce sokak hayvanına kol kanat geriyor. Hayatının büyük bir bölümünü sokak hayvanları ile geçiren Gülsüm Fırat, onlarım tüm ihtiyaçlarını nerdeyse tek başına karşılamaya çalışıyor. Yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanına ulaşarak onların bakımını üstlenmek için bir de dernek kuran Fırat başkanlığını yürüttüğü dernek aracılığıyla çok daha fazla sokak hayvanına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hayvanlardan kendisine bile vakit ayıramayan Fırat, “ 9 yıldır sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Son 7 yıldır bir gün bile evimde dinlenmedim bir günümü kendime ayırmadım. Her şeyiyle sahada tek başıma mücadele ediyorum. Maliyetler de arttı. Klinik borçları o kadar yüksek ki mesela, bir tane köpeğimiz var klinik borcu 10 bin TL her ay yaklaşık 5 tane köpek geliyor. Ben emekliyim çok fazla gücüm de yok. Onların duygularını anlayabiliyorum asla bırakamam. Ama bazen çaresiz kalıyorsunuz. Bazen mama bulamıyorum, borçlarını ödeyemiyorum çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı

Barınak olarak kullandıkları kiralık evde bulunan hayvanların çoğunun yaralı olduğunu ifade eden Fırat, “ Bize bütün ilçelerden hayvanlar geliyor ve bu hayvanların çoğu yaralı . Ağır yaralı vakalarda. İlçeden arıyorlar mesela, kedinin arka ayakları kopmuş, kurşunlanmış engelli hayvanlar. Bunların tedavileri il dışında oluyor. Hayvan sayımız zaman zaman değişiyor. Şuan 22 tane köpeğimiz var 11 tanesi ayaklarından engelli, 8 tanesinin birer ayağı yok, bir tanesi arka ayağından felçli. Gelenlerin hepsi ya kazalı geldi ya da yaralı durumda geldiler. Kedilerimiz ise yaklaşık 25 tane barınakta 20’ye yakın da evde var. Çoğu bebek, engelli, felçli, ayakları olmayanlar. Tedavileri bitti ama şuan küçükler sokakta yapamazlar. Buraya geldikleri zamanda sorumluluk alıyorsun. Onların bakımları, aşıları var, mamalar çok maliyetli” şeklinde konuştu

Hayatta olduğu sürece hayvanları bırakmayacağını ancak tek başına mücadelede zorluk çektiğini aktaran Fırat, “Sokaklardan ekmek topluyorum ki karınlarını doyurabileyim. Ben bu mücadelenin bana özel geldiğine eminim. Yaşadığım sürece asla bırakmayacağım, pes etmeyeceğim. Ama tek başıma olmuyor. İnsanlardan destek bekliyorum” diye konuştu.