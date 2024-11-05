Memleketi Erzurum’da bir caddeye ismi verilen emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, açılışta yaptığı konuşmada, "Şanla şerefle dolu tarihimizde gördüğümüz en alçak, en sinsi, en kalleş saldırı olan 15 Temmuz darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin kahramanca direnişi ile bertaraf edilmiş ve hainlerin sinsi emelleri kursaklarında kalmıştır. Eğer darbe başarılı olsaydı kukla bir yönetimle ülkemiz parçalanma sürecine girecekti" dedi.

Erzurum’un Şükrü Paşa Mahallesi’ndeki bir caddeye ismi verilen, emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, 15 Temmuz 2016 gecesinde Koruma Subayı Astsubay Ömer Halisdemir’e verdiği talimatla Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Semih Terzi’yi vurmasını emretmiş ve darbenin seyrini değiştirecek önemli bir gelişmeye imza atmıştı. Memleketi Erzurum’da adı verilen caddenin açılışı için gelen ve hemşerilerinin sevgi seliyle karşılanan Zekai Aksakallı, mutluluğunu sık sık dile getirdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Zekai Aksakallı Caddesi’nin açılışına; Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve diğer davetliler katıldı.

“Zekai Paşa’mızın adını bu cadde ile yaşatacağız”

Açılışta konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Zekai Paşa’nın FETÖ iblisi tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsünde Şehit Ömer Halisdemir ile birlikte bir destan yazdığını ifade ederek, “Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin ferasetiyle birlikte milli mücadele ruhu yeniden ateşlendi. Erzurum’un yiğit evladı Zekai Paşa, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren komutandır. Rabbim aziz vatanımız için çarpışan tüm kahramanlarımızın ayağını taşa değdirmesin. Bizler de ‘Vefa dinimizin temelidir’ diyerek Zekai Paşa’mızın adını bu cadde ile yaşatma kararı aldık. Bu kıymetli projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, sahada gece gündüz demeden çalışan kardeşlerimize ve bu süreçte her daim yanımızda olan değerli vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte, şehrimizin çehresini yeniliyor; vatandaşlarımıza daha modern, daha konforlu ve daha güvenli bir yaşam sunmak adına güçlü adımlar atıyoruz. Bugün burada olmaktan ve bu önemli projeyi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

"Erzurum Kongresinde şekillenen milli ruhu aynı inançla korumalıyız"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kazandırdığı ve bu şehirde doğup büyüyen bu şehrin bir evladı olarak adına tevdi edilen güzel eserin açılış töreninde bulunmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirten emekli Korgeneral Zekai Aksakall, "Bu vesileyle, caddeye ismimizi verme nezaketi gösterdikleri için, belediye başkanım şahsında emeği geçenlere ve siz hemşerilerime sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Tarih boyunca bu memleketimizin insanları, dadaşlar bağımsızlıkları için, istiklalleri için her türlü bedeli ödeyerek kahramanca mücadele etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Milli mücadelenin temelinin atıldığı Erzurum Kongresinde tüm dünyaya haykırılan ’Vatan bir bütündür, bölünemez’ şiarı, son nefesimize kadar yolumuzu aydınlatan rehber olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı Erzurum Kongresinde şekillenen milli ruhu aynı inançla korumalıyız" dedi.

“Üstümüze düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmeye çalıştık”

Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen haçlı Siyonist ittifakın hain emelleri ve faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatan Aksakallı, "Şanla şerefle dolu tarihimizde gördüğümüz en alçak, en sinsi, en kalleş saldırı olan 15 Temmuz darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin kahramanca direnişi ile bertaraf edilmiş ve hainlerin sinsi emelleri kursaklarında kalmıştır. Eğer darbe başarılı olsaydı kukla bir yönetimle ülkemiz parçalanma sürecine girecekti. Bu tarihi süreçte, her ahval ve şartta vatanımıza ve milletimize hizmet için yemin etmiş kahraman ordumuzun bir komutanı olarak üstümüze düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirme gayreti içinde olduk. Milli iradeye, ülkenin bütünlüğüne ve bağımsızlığına kasteden FETÖ ve onun arkasındaki emperyalist güçlere karşı yazılan destanda bir paya ve payeye sahip olmak bizim için şereflerin en anlamlısı ve iftiharların en büyüğüdür. Bu vesile ile Cenabı hakkın yardımı ve şanlı milletimizin şehadete koşan cesareti sayesinde akamete uğratılan darbe girişimi sırasında şehadet şerbetini içen 251 kahramanımıza rabbimden rahmet, yakınlarına ve milletimize tekrar başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

“Ömer Halisdemir’i rahmet ve minnetle yad ediyorum”

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, sözlerine şöyle devam etti:

"Darbenin başarıya ulaşmasında çok kritik öneme sahip olan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirip hedeflerine ulaşmaya çalışan sözde FETÖ’cü generali, şehadeti göze alarak öldüren kıymetli silah arkadaşım, koruma astsubayım Ömer Halisdemir’i de rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Vatan ve millet hizmetine vakfettiğimiz ömrümüzün her anında temel önceliğimiz vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin hür ve özgür olarak kıyamete kadar var olma ülküsü olmuştur. Küresel vahşetin dünyanın birçok köşesinde alçakça bir soykırıma dönüştüğü günümüzde, devletimizi ilelebet payidar kılmayı milli bir yemin olarak tüm cihana haykırmak istiyorsak, içerde birlik ve beraberliğimizi tesis etmek ve devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Kıymetli hemşirelerim, vatan hizmetinde kazanılan her başarı, başarıya vesile olan için en büyük ödüldür. Allah’ın rızası, milletin takdiri ve duası, ödüllerin en ulaşılmaz en yücesidir. Ülkemizin bekasına kasteden dahili ve harici düşmanlara Yüce Mevla’m fırsat vermesin. Fani adımızın yaşatılacağı bu caddeye ismimizi vererek onurlandıran, şehrimizin çehresini değiştiren yüzlerce vizyon projeyi gerçekleştiren Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen beyefendiye, bu karara vesile olan belediye meclis üyelerine tekrar en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Siz aziz hemşerilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı’ya hediyeler verildi ve sonrasında kurdele kesimi yapıldı.