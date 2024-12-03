İzmir’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Urla Belediyesi Basın Bürosu Sorumlusu Elvan Karanfil’in babası 78 yaşındaki Emekli Komiser Hikmet Karanfil gözyaşları ile son yolcuğuna uğurlandı.

İzmir’de bir süredir hastanede tedavi gören 78 yaşındaki emekli Komiser Hikmet Karanfil yaşam mücadelesini kaybetti. Polislerden oluşan tören mangası Karanfil’i son yolculuğunda yalnız bırakmazken, Karanfil’in Türk bayrağına sarılı tabutu tören ekibi tarafından taşındı. Urla Çarşı Camisi’nde dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karanfil, gözyaşları içerisinde Urla Eski Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Karanfil’in yakınlarının yanı sıra, çok sayda emniyet mensubu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.