Konyaaltı Belediyesi, ’4 Şubat Dünya Kanser Günü’ sebebiyle emekli kahvelerinde "Halk Sağlığı Buluşması" düzenledi. Buluşma kapsamında Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Suzan Kanlı ve Dr. Nihan Keysan vatandaşlarla buluştu.

Konyaaltı Belediyesi, "Sağlık" konulu farkındalık etkinlikleri kapsamında düzenlediği Halk Sağlığı Buluşmalarını sürdürüyor. Belediye, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde de ilçe sakinlerini unutmadı. Halk Sağlığı Buluşması’nda; Gürsu ve 23 Nisan Emekli Kahvelerinde vatandaşları sağlıklı beslenmenin, düzenli egzersizin ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın kanserle mücadelede ne denli önemli olduğunu anlatıldı. Katılımcılara ayrıca; kanserden korunma yolları, beslenme alışkanlıkları ve düzenli sağlık taramalarının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

"En önemlisi erken tanı"

Erken tanının ve bilinçlenmenin önemine vurgu yapan Dr. Nihan Keysan, "Emekli kahveleri bizim için çok önemli. 50-70 yaş arası vatandaşlara erken tanının ne kadar önemli olduğunu anlatmak için burada ücretsiz olarak tüplerimizi dağıttık. Tüm kanserleri önlemek mümkün değil, ancak bazı kanserleri önlemek mümkün. Bunlar; meme kanseri, kolorektal kanser ve rahim ağzı kanseri" dedi.

Erken tanının hayat kurtaran yöntemlerinin de olduğuna dikkat çeken Keysan, "Bu kanserlerin taramalarının yapılması çok önemli. Bununla ilgili bilgi vermek için buraya geldim. Bu bizim için bir fırsat. İnsanlara ulaşmak için yollara ihtiyacımız var ve bu bizim için çok değerli" şeklinde konuştu.

"İnsanların çoğu kanseri bilmiyor"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Aydeniz Karadoğan, "67 yaşındayım. Bu zamana kadar bana iki sefer kanser teşhisi konuldu. İnsanların çoğu bilmiyor. Erken teşhis hayat kurtarır. Benim öyle oldu. Belediyemize bu konuda çok teşekkür ederim. Kanser çok yaygın ama insanlar bunun farkında değil. Çoğu geç fark ediyor" dedi.

Bir diğer emekli kahvesi sakini Semiha Kesterlioğlu ise, "Çok güzel bir etkinlik ve çok güzel bilgilendirmeler oldu. Daha önce emekli kahvesinde gerçekleştirilen egzersiz programına da gelmiştim. Ondan da çok memnun kalmıştım" ifadelerini kullandı.