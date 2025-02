Kayseri Büyükşehir Belediyesi; emekli vatandaşların sosyal yaşamlarını daha verimli hale getirmek amacıyla, kent genelinde yaygınlaştırdığı Emekliler Kafeteryası ile takdir topluyor.

Şehrin 5 farklı bölgesinde hizmet veren Emekliler Kafeteryası’nın ziyaretçileri, hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek, gerek personelden gerekse hizmetten dolayı Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere, emeğe geçenlere teşekkür ve dua etti. Belsin, Beyazşehir, Fevzi Çakmak, Emirgan ve Çınaraltı olmak üzere 5 farklı bölgede faaliyet gösteren kafeteryalar, emeklilere sıcak bir ortamda sosyalleşme imkânı sunuyor. Kafeteryalar, içerisinde mini kütüphanesi, satranç takımları ve TV izleme alanları gibi çeşitli sosyal aktivitelerle donatıldı. Ayrıca sıcak ve soğuk içecek çeşitleri ile misafirlerini ağırlayan kafeteryalar, emeklilerin keyifli zaman geçirebileceği nezih bir ortam sunuyor. Çay 2 TL, çorba ise 20 TL gibi uygun fiyatlarla hizmet veren Emekliler Kafeteryası, emekli vatandaşlardan büyük ilgi görüyor ve sosyal hayatlarına renk katıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu tür hizmetlerle emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı ve sosyal ilişkilerini güçlendirmeyi sürdürüyor. Emekliler Kafeteryası ziyaretçilerinden emekli Şinasi Çukur, daha önce İstanbul’da yaşadığını, Kayseri’ye geleli 1 yıl olduğunu ve İstanbul’da böyle bir hizmeti yaşamadıklarını söyleyerek, Kayseri’de sürekli olarak Emekliler Kafeteryası’na geldiğini paylaştı. Çukur; "Kayseri’de böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmezdi. Ben buraya sürekli, her gün gelmişimdir. Bunu açan kişi, nasıl akıl ettiyse, nasıl yaptıysa, kim vesile olduysa babasına rahmet, ecdadına rahmet" dedi. Emekli Çukur, bu hizmetten önce gidecek pek bir yer bulamadıklarını öte yandan yüksek ücretlere hizmet aldıklarını vurgulayarak, kafeteryaların hizmet vermesi ile çok uygun fiyatlara hizmet aldıklarını anlattı. Emekli Şinasi Çukur, "Burada çalışan arkadaşlar var, çok iyiler. Çok memnunum. Burası yokken biz perişan oluyorduk" diyerek bu türden kafeteryaların sayısının artmasını temenni etti. Konuşmasında "Bunların mümkünü varsa Kayseri’de 10-15 tane yapsın, bu belediye başkanı cennete gider" diyen Çukur şunları paylaştı;

"Çoğalsın yani. Ben buraya yaklaşık 1 kilometrelik yerden geliyorum. Sabah yürümek için bir bahane oluyor. Her şeyden önce bu bir spor oluyor. Yani bunlardan 10-15 tane olsun. Belediyenin başka hizmet yapmasına gerek yok. Onlar yetiyor insanlara."

Söz konusu hizmeti, asfalt yapmak kadar önemli olarak niteleyen emekli vatandaş Çukur, "10 liraya simit satıyorlar burada. 20 liraya çorba satıyorlar, 2 liraya çay satıyorlar, yok böyle bir şey. Böyle bir hizmet emin ol yok yani. Asfalt yapmak kadar önemli. Belediye başkanına, vesile olanlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Emekli Çukur ayrıca Kayseri’yi ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini çok beğendiğini vurguladığı konuşmasında "Kayseri’ye keşke 10 sene önce gelseymişim" diyerek, "Yani Kayseri, gerçekten Türkiye’de yaşanacak, emin ol 1. sırada gelir. Ben Beyazşehir’de oturuyorum. Adama bir telefon ediyoruz, 10 dakikada geliyor. Geçen yolda su borusu patlamış. Yarım saatte geldiler, asfaltını döktüler, yaptılar, gittiler" dedi. Öte yandan Çukur, "Hakkâri dışında bütün vilayetlere gittim. Ben tır şoförüydüm. İstanbul’da 27 sene yaşadım. Hani derler ya bazen Ege’dir, Akdeniz’dir diye. Emin olun bu Kayseri’deki olan hizmet, Kayseri’de yapılan şeyler hiçbir yerde yok Türkiye’de" ifadelerini kullandı. Emekli Ali Güler ise emekliler için bir sığınak olarak nitelediği kafeteryalara ve hizmetine ilişkin olarak samimi ifadelerde bulunarak, "Memduh Bey’e teşekkür ederim böyle güzel bir yeri açtığı için. Emekliler için bir sığınak olmuştur burası. Her zaman da teşekkür ederim. Personel de temiz, intizamlı, hürmetkâr, saygılı, sevgili. Böyle insanlar her zaman bize lazım. Başkanıma selam ediyorum, böyle güzel yerleri her zaman çoğaltsınlar" şeklinde konuştu. 85 yaşındaki emekli Duran Aygün de hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Sayın belediye başkanımıza çok çok teşekkürler ederim, böyle hizmeti bize açtığı için. Çok seviyoruz hizmetlerini. Çok memnunuz hizmetlerinden, emeği geçen herkese teşekkürler ederim" diye konuştu. Osman Şahan isimli emekli vatandaş ise yaz mevsiminde tarım ile uğraştığını, Kayseri’yi sevdiklerini, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal hizmet veren tesislerinden, ulaşım hizmetlerinden, emekli vatandaşlara böylesine imkân sağlamalarından, personelden oldukça memnun olduklarını dile getirerek, "Bu hizmetleri devreye sokan Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Bey’e çok teşekkür ederim. Emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun" dedi. Emekli Fuat Güneş de "Çok memnunuz belediyemizden. İşi gücü rast gelsin belediye başkanının. Temizlik iyi. Çay, kahve hepsi ful. Halkımız da çok memnun" sözleri ile düşüncelerini paylaştı. Emekli Necati Yiğit ise "Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız atom karıncadır. Allah nazardan korusun. O kadar çok seviyorum. Böyle yerlerin çoğalmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun" ifadelerinde bulundu. Emekli Ahmet Buçuk da verilen hizmetten çok memnun olduklarını dile getirerek, Allah razı olsun buradaki arkadaşlarımız bizim kahrımızı çekiyor. Buradaki verilen hizmetten vatandaşın yüzde doksanı memnundur" şeklinde konuştu. Emekli Buçuk, fiyatlardan da memnun olduklarını sözlerine ekledi.

Emekli Ahmet Talaslıoğlu ise her gün sabah geldiğini dile getirerek, memnuniyetini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç’a selamlarını ileten ve "Ayağına taş dokundurmasın" diyen Talaslıoğlu, "Çaylarımız zamanında, sıcak çıkıyor. 2 liraya çay içiyoruz. Ne mutlu bize. Aynı zamanda 20 liraya çorba içiyoruz. Çok güzel yani. Her türlü imkânı var buranın. Personel de eğitimli, bize hürmet ediyor. Hepsinden memnunuz" dedi. Emekli Nazmi Tarhan da piyasa şartlarına göre fiyatların uygun olduğunu vurgulayarak, memnuniyetini dile getirdi.