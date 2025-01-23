Burdur’un Gölhisar ilçesinde yaşayan emekli eğitimci Mehmet Ermumcu ve emekli sağlıkçı Mehmet Kara, yaklaşık bir buçuk yıldır ilçedeki ve çevre köylerdeki yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret ederek hem moral veriyor hem de dayanışma kültürünü canlandırıyor. Yaklaşık 200 kişiye ulaşan ikili, yaptıkları anlamlı ziyaretlerle gönüllere dokunuyor.

Burdur’un Gölhisar ilçesinde yaşayan emekli Mehmet Ermumcu (72) ve Mehmet Kara (52), emeklilik günlerini anlamlı hale getirmek için başlattıkları ziyaret programıyla hem gönüllere dokunuyor hem de dayanışma kültürünü yeniden hatırlatıyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır ilçe merkezi ve çevre köylerde yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşları düzenli olarak ziyaret eden ikili, şimdiye kadar yaklaşık 200 kişiye ulaştı. Yaptıkları ziyaretlerle yalnızlıkları paylaşıp moral olan emekliler, topluma örnek bir dayanışma sergiliyor. Alınan duaları en büyük kazanç olarak gören Mehmet Ermumcu ve Mehmet Kara, bu anlamlı çalışmayla hem kendi hayatlarını zenginleştiriyor hem de toplumda farkındalık oluşturuyor.

Yaptıkları ziyaretler çerçevesinde ihtiyaç sahiplerini gerekli kurumlara bildirerek ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanmasını sağladıklarını dile getiren Mehmet Ermumcu, "Babamdan gördüğüm bir faaliyet vardı; o da yaşlıları, hastaları önemle ziyaret etmekti. Bu Gölhisar’da unutulmaya yüz tutmuş bir geleneğimiz göreneğimizdi. Biz de bunu Mehmet Kara kardeşimle devam ettirme kararı aldık. Şu anda biz herhangi bir hastayı, bir yaşlıyı ziyaret edemediğimizde bir eksiklik hissediyoruz. Çevrede kimi ziyaret edebiliriz diye sürekli araştırma yapıyoruz. Sosyal medya üzerinden ziyaretlerimizi paylaşarak daha çok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu paylaşımları görenler de bize destek veriyor. Bu ziyaretlerde bazı yaşlılarımızdan kimsenin bilmediği bilgileri öğrenerek gün yüzüne çıkardığımız zamanlarda olmaya başladı. Bugün ayağından ameliyat olan bir ablamızı ziyarete geldik. O da bize eskiden beri kendi yazdığı atasözlerinin olduğu defterlerini bize gösterdi. Biz bu ziyaretlerimizde konuştuğumuz yaşlıların bilgilerini Kaymakamlığımıza ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne de bildiriyoruz. Bir ihtiyaç durumunda onlar da kolaylıkla yaşlılarımıza ulaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları bu sosyal sorumluluk projesinde aldıkları duaların kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Mehmet Kara, "Emekliliğimle birlikte, Mehmet Ermumcu ağabeyimin rehberliğinde başladığımız bu ziyaretlerle, yeni nesil ile eski nesli bir araya getirip büyüklerimizi ve hastalarımızı yalnız bırakmamaya özen gösteriyoruz. Yaklaşık bir yıl önce başladığımız ziyaretlerimizde bazen güldük bazen hüzünlendik bazen eski günlerden konuştuk bazen de hastalarımızla dertleştik. Alınan dualar, bizim heyecanımızı her zaman zirvede tuttu" dedi.

Farklı tepkilerle karşılaşıyorlar

Kara, ziyaretlerde farklı tepkilerle karşılaştıklarını belirterek, "Bize neden gelmediniz diye sitem edenler de oldu, şakayla karışık gelmeyin diyenler de. Çok iyi yapıyorsunuz diyerek bizi destekleyenler de çıktı, fotoğraf ve röportaj istemeyenler de. Ziyaretlerimizle hatıraları canlandırdık, yalnızlıkları azalttık. Bazı misafirlerimiz ‘Bu sayılmaz, tekrar gelin’ diyerek bizi tekrar görmek istedi. Biz hep şu sözle hareket ettik: ‘Bir insan acı duyarsa canlıdır. Başkasının acısını duyarsa insandır.’ Bu söz bizim rehberimiz oldu ve aldığımız dualar her şeyin karşılığını fazlasıyla verdi" şeklinde konuştu.

İkilinin ziyaretinden çok memnun olduğunu dile getiren Yıldız Okatan (81), “Ameliyat olduğum için artık pek evden çıkamıyordum. Sizlerin ziyaretinden çok mutlu oldum. Acımı unuttum gelişinizle. Ben eskiden beri aklıma gelen atasözlerini defterime yazardım. Ama şimdiye kadar kimseye söylememiştim. Hatta bunu kitap haline getirip eşe dosta dağıtmak istiyordum. Sizi Allah gönderdi. İnşallah sizin de desteğinizle bu hayalimi gerçekleştireceğim” dedi.

Mehmet Ermumcu ve Mehmet Kara da Okatan’ın bu hayalini yazar bir arkadaşlarının desteğiyle gerçekleştireceklerinin sözünü verdi.

Toplumda farkındalık oluşturuyorlar

Mehmet Ermumcu ve Mehmet Kara, düzenli olarak gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ilçede dayanışma ve yardımlaşma kültürüne katkıda bulunmayı hedefliyor.

Her hafta yeni bir evi ziyaret eden ikili, unutulmaya yüz tutmuş komşuluk ilişkilerini yeniden hatırlatarak örnek bir davranış sergiliyor.