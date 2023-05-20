Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Emekli Evi’nde, yaş almış vatandaşlar için ‘fibromiyalji’ konulu farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistler tarafından yapılan sunumların ardından, katılımcıların şeker ve tansiyon ölçümleri de yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan psikolog Elçim Gültekin, emekli evi olarak Toroslar, Tarsus ve Yenişehir olmak üzere 3 bölgede hizmet verdiklerinden söz ederek, “6 Şubat depreminden kaynaklı, çalışmalarımıza bir süre ara vermiştik. Depremzedelerimizin yaralarını sarmamız, onlara yardım etmemiz sonrası, eğitimlerimize ve çalışmalarımıza tekrar başladık. Yaşlı dostu bir kent olmanın yanı sıra, bilgili ve sağlıklı yaşlanmanın farkında olan bir belediye olarak da, bugün fibromiyalji konulu bir eğitim verdik. Hizmetlerimiz diğer emekli evlerimizde de sürecek” dedi.

Uzman psikolog olarak görev yapan Semiha Kara da eğitim hakkında, “Emekli evimizde emeklilerimizle buluşarak, onlara fibromiyalji semineri verdik ve fibromiyalji ile kaygı ilişkisini anlatarak, fibromiyaljinin boyutunu ele aldık. Büyükşehir Belediyemize bağlı tüm emekli evlerimizde de bilgilendirme seminerlerimizi, sağlık taramalarımızı yaparak, bu etkinliklerimize devam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Emekli evi üyelerinden Kutlay Bodur, “Açıldığı ilk günden bu yana emekli evinin müdavimlerindenim. Böyle bir eğitim ihtiyaçtı ve çok isabetli oldu” ifadelerini kullandı.

Emekli evi üyelerinden Mehmet Hıfzı Erkan da duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ben buranın ilk üyelerindenim ve sürekli gidip geliyorum. Bizim için çok iyi oluyor. Zaman geçirme, arkadaşlarımızla görüşme ve sağlık taramalarından memnunum. Ayrıca belli zamanlarda gezilerin düzenlenmesi de bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.