Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Toroslar Sosyal Yaşam Merkezi Emekli Evi’nden faydalanan üyelere yönelik kalp sağlığı semineri düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Toroslar Sosyal Yaşam Merkezi Emekli Evi’nden faydalanan üyelere yönelik kalp sağlığı semineri düzenlendi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen seminerde, özel bir hastanede görev yapan Kardiyoloji Uzman Doktoru Mine Durukan Saygın ‘kalbe iyi bakmanın sırları’ başlıklı bilgiler verdi. Kalp sağlığı ve kalp hastalıklarından korunma yollarının anlatıldığı seminerde, sağlıklı beslenme önerileri de verildi.

Kalp krizinin nedenleri ve korunma yolları anlatıldı

Kalp krizinin neden olabileceği sebepler ile ilgili bilgiler paylaşarak sunumuna başlayan Saygın, ölüm nedenlerinde kalp krizinin 1. sırada yer aldığını söyledi. Genetik yatkınlık, yüksek tansiyon, kolesterol, trigliserid, diyabet, sigara, obezite ve aşırı kilo gibi birçok faktörün kalp krizine neden olabileceğinin altını çizen Saygın, korunma yollarını da anlattı.

Sebze ağırlıklı beslenme tarzı olan Akdeniz diyetinin yanı sıra, stresi en aza indirmenin, uyku düzeninin sağlanmasının ve paketli gıdalar tüketilmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Saygın, son olarak kalp ve damar hastalıklarında cinsiyete göre risk oranlarını paylaştı.

Saygın’ın yanı sıra Beslenme ve Diyet Uzmanı Müge Seren Süslü de sağlıklı bir yaşam için beslenme önerilerini sıraladı. Seminerin sonunda yaş almışlar merak ettikleri soruları sordular.