Mersin’de emekli evi üyeleri, Kuyuluk Tabiat Parkı’nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Doğa yürüyüşüne çıkan emekliler, sohbet edip birbirleriyle tanışma fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren emekli evleri, düzenlenen çeşitli etkinliklerin yanı sıra gerçekleştirilen gezi programlarıyla emeklilerin sosyal yaşamları canlandırırken, doğa ile iç içe vakit geçirerek sağlıklı zaman geçirmelerine imkan sağlanıyor. Bu kapsamda Mezitli, Yenişehir ve Halkkent’teki emekli evi üyeleri, Kuyuluk Tabiat Parkı’nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Piknik havasında geçen etkinlikte, yemeğin ardından doğa yürüyüşüne çıkan emekliler, sohbet edip birbirleriyle tanışma fırsatı buldu. Gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle eğlenen katılımcılar, unutulmaz bir gün geçirdi.

"Emeklilerimiz etkinliklere ciddi katılım gösteriyor"

Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, gerçekleştirdikleri etkinliklerinin süreceğini belirterek, "Mersin merkezde bulunan tüm emekli evi üyelerini Kuyuluk Tabiat Parkı’na getirdik. Burada yürüyüş yaptılar, eğlendiler, yemeklerini yediler, keyifli vakit geçirdiler. Önümüzdeki günlerde Anamur ve Tarsus’ta da bu etkinlikleri yapacağız" dedi.

Çeşitli etkinlik programlarıyla emekli evleri üyelerini evlerinden çıkarıp sosyalleşmelerini sağladıklarını ifade eden Bozkurt, "Onların sosyal anlamda da yoksunluklarını gidermek gibi bir derdimiz var. Emeklilerimiz, yapılan etkinliklere ciddi katılım gösteriyor" diye konuştu.

Emekliler, faaliyetlerden memnun

Halkkent Emekli Evi üyesi Zihni Akıncı, Büyükşehir Belediyesinin emeklileri düşünerek birçok etkinlik gerçekleştirdiğini belirterek, "Biz, emeklilere sahip çıkan bu etkinliklerle çok mutlu oluyoruz" dedi.

Mezitli Emekli Evi üyelerinden Zübeyde Aytaç da emekli evinin hizmetlerinden memnun olduğunu dile getirerek, etkinlik sayesinde tabiat parkında bir araya gelerek arkadaşlarıyla sohbet ettiklerini anlattı.

Yenişehir Emekli Evi üyesi Hüsne Öner ise etkinlik sayesinde insanların bir araya geldiğini ifade ederek, "Evlere kapanmışız, komşuluk hayatı da bitmiş. Günümüzde bunun gibi etkinlikler insanlar için çok güzel oluyor" diye konuştu.