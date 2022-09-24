Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Yaşlı Destek Birimi tarafından, Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nde yer alan emekli evinde ‘Dünya Alzheimer Günü’ dolayısıyla bir farkındalık semineri gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bayram Dölen, “Toroslar emekli evi ve yaşlı destek birimi ortaklığında, özellikle alzheimer hastalığında risk faktörü olarak görülen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza bir seminer programı düzenledik. Alzheimer hastalığından korunma yöntemleri, semptomları ve belirtileri konusunda gerontolog arkadaşımız ve sağlıkçı arkadaşlarımız bilgilendirme semineri verdiler. Ayrıca seminer sonrasında hastalığın belirtilerini ölçmek amacıyla bir mini mental test uyguladılar” dedi.



“Emeklilerimize, yaş almışlıkta onları nelerin beklediğini anlattık”

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Yaşlı Destek Birimi’nde gerontolog olarak görev yapan Cihan Tanrıverdi, “Alzheimer hastalığı nedir, hastalığın belirtileri nelerdir, risk faktörleri nelerdir, Alzheimer hastalığına yakalanmamak için ne yapmamız gerekir, evinde Alzheimer hastası bulunan birisi nasıl güvenlik tedbirleri almalıdır; bu konulu bir sunum hazırladık, bir seminer verdik katılımcılarımıza. Daha sonrasında soru-cevaplarla katılımcıların merak ettiği soruları yanıtladık. Soruları yanıtladıktan sonra da mini mental bir test yaptık” diye konuştu.

Emekli evinde görev yapan Çağdaş Yeter ise “Toroslar emekli evi olarak ilk organizasyonumuzu yaşlı sağlığı üzerine kurguladık. Emeklilerimize, yaş almışlıkta onları nelerin beklediğini anlatmak istedik. Dolayısıyla Alzheimer bilincini oluşturmak için, bu etkinlik haftasında Mersin genelindeki emeklilerimizin bundan faydalanmasını istedik” ifadelerini kullandı.

Emekli evi üyelerinden Bekir Karasu, seminerin çok güzel geçtiğinden söz ederek, “Çok iyi şeyler öğrendik. Mesela Alzheimer testi yaptırdım, tansiyonumu, şekerimi ölçtürdüm. Gayet güzel çıktı. Bundan sonra bol bol bulmaca çözeceğim, kitap okuyacağım, yürüyüş yapacağım. Test güzeldi, iyi ve olumlu geçti” dedi.