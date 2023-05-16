Mersin Büyükşehir Belediyesi Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi bünyesindeki Emekli Evi sakinleri, Darısekisi Örnek Köyü’nü gezdi. Köyün güzel atmosferi eşliğinde bahar havasının tadını çıkaran üyeler, düzenlenen gezi sayesinde sosyalleşerek hareketli bir gün geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi bünyesindeki Emekli Evi üyeleri için gezi etkinliği gerçekleştirildi. Darısekisi Örnek Köyü’nde yapılan etkinlikle emekliler güzel havanın tadını çıkardı. Örnek Köy’de satılan doğal ürünleri inceleyen üyeler, bir süre dinlenerek sohbet etti. Fiziksel aktivite ile devam eden etkinlikte katılımcılar, Ortanca Sokağı gezerek rengarenk evlerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Hem hareket etme, hem de sosyalleşme imkanı bulan katılımcıların çoğu Darısekisi Örnek Köyü ilk defa gördüğü belirtildi.

"Hedef sağlıklı ve hareketli yaşam"

Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter gezi hakkında bilgi vererek, " Maksat yeşilin her tonunu görmek, toprağın bereketini bilmektir. Bahar aynı zamanda hareket demektir. Biz de bu dinamizme katkı sunmak amacıyla, Darısekisi Örnek Köy gezisini tertip ettik. Hedef sağlıklı ve hareketli yaşam" dedi.

emekli evinin hizmetlerinden faydalanan Peruze Berki ise gezi dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek, "Açık hava bize çok iyi geldi. Çok memnunuz. Bedensel faaliyetler yapıldı. Kendimizi çok güzel, çok mutlu hissediyoruz. Bu gezilerin devamını diliyoruz. Çok daha güzel şeyler olacağını ümit ediyoruz. Bizler bir yerlere çıkamıyoruz, o yüzden bu tür faaliyetler bize çok iyi geliyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışan Belediye Başkanımızı yürekten takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.