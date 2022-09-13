Eskişehir-Ankara karayolunda meydana gelen ve emekli Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik’in hayatını kaybettiği trafik kazası davasında mahkeme, tekrar adli tıp raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Eskişehir-Ankara karayolunda meydana gelen ve emekli Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik’in hayatını kaybettiği trafik kazası davasında mahkeme, tekrar adli tıp raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaza, geçen yıl Ekim ayında Eskişehir-Ankara karayolunun 17’nci kilometresinde meydana gelmişti. Kütahya’da 3 yıl görev yaptığı öğrenilen emekli Birinci Sınıf EmniyetMüdürüHasan Çevik idaresindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, kavşaktan karayoluna dönüş yapmak isteyen Cengiz A. yönetimindeki 06 DS 5256 çekici plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan Hasan Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Cengiz A. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İlk duruşmada tahliye edilmişti

Kazayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tır şoförü Cengiz A. hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanık hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu tır şoförünün ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık avukatı kazayla ilgili yeniden adli tıp raporu alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yeniden adli tıp raporu alınması için süre verilmesine ve sanık Cengiz A. hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.