Eskişehir-Ankara karayolunda meydana gelen ve emekli Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik’in (18) hayatını kaybettiği trafik kazası davasında yargılanan tır şoförü ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir-Ankara karayolunda meydana gelen ve emekli Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik’in (18) hayatını kaybettiği trafik kazası davasında yargılanan tır şoförü ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Davanın ilk duruşmasında tahliye edilen tır şoförü Cengiz A. ise duruşmaya katılmadı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı sanık Cengiz A.’nın ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Taraf avukatlarının beyanda bulunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, kazada tır şoförü Cengiz A.’nın suçunun sabit olması gerekçesiyle ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl 6 ay hapsine karar verdi. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezanın 4 yıl 7 aya düşürülmesine hükmetti.

Olayın geçmişi

Kaza, geçen 2021 yılı Ekim ayında Eskişehir-Ankara karayolunun 17’nci kilometresinde meydana gelmişti. Kütahya’da 3 yıl görev yaptığı öğrenilen emekli Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Çevik idaresindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, kavşaktan karayoluna dönüş yapmak isteyen Cengiz A. yönetimindeki 06 DS 5256 çekici plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan Hasan Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Cengiz A. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kazayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tır şoförü Cengiz A. hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanık hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu tır şoförünün ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.