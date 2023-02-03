Cenaze törenine katılan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Merhum Emekli Emniyet Müdürü Nurhan Güler’in ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Yavuz Sultan Selim Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Güler’in ailesi ve yakınları güçlükle ayakta durabildi ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Geçmiş yıllarda Edirne’de de görev yapmış olan Emekli Emniyet Müdürü Nurhan Güler, hayatını kaybetti. Güler için Edirne Yavuz Sultan Selim Camii’nde tören düzenlendi. Güler’in cenazesi cuma namazını müteakip kılınan namazın ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tören mangası eşliğinde son yolculuğuna uğurlanarak Yeni Şehir Mezarlığına defnedildi.

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