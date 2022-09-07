Devrekli emekli eğitimci Saldı son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Devrekli emekli eğitimci Saldı son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde ve köy okullarının çeşitli kademelerinde görev yapan ve emekli eğitimci Mustafa Saldı(74) son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Yaklaşık bir yıldan bu yana rahatsız olan ve dün hayatını kaybeden Mustafa Saldı için düzenlenen cenaze namazında eğitim camiası ve sevenleri hazır bulundular. Merkez İbrahim Ağa Caminde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Yağmurca köyünde toprağa verilen Saldı, 31 yıllık eğitimci evli ve 3 çocuk babasıydı.