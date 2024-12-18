Emekli Büyükelçi Hüseyin Lazip Diriöz; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından ’insan haklarının uluslararası düzeyde korunması’ başlığıyla düzenlenen programda; emekli büyükelçi Dirizöz, öğrencilere tecrübelerini aktardı. Programın açılışında konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, "Ukrayna, Filistin, Uygurlar, Suriye gibi güncel örneklerin var olduğu bir dünya var. İnsan haklarının korunmasının ne kadar kritik bir süreç olduğu gözler önünde" dedi.

Emekli Büyükelçi Diriöz ise öğrencilere; diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanında kariyerinden kesitler sunarak, uluslararası mekanizmaların insan haklarının korunmasındaki rolünü anlattı. Öğrencilere, kariyer planlarında da tavsiyelerde bulunan Diriöz, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.