Zonguldak özel bir bankadan emekli olduktan resim yapmaya başlayan 65 yaşındaki Hayriye Sevimli, profesyonel anlamda ikinci resim sergisini açtı.

Zonguldak özel bir bankadan emekli olduktan resim yapmaya başlayan 65 yaşındaki Hayriye Sevimli, profesyonel anlamda ikinci resim sergisini açtı.

Zonguldak’ta Hayriye Sevimli, 2010 yılında özel bir bankadan emekli olduktan sonra resim yapmaya merak sardı. Emekli bankacı Hayriye Sevimli, yağlı boya üzerine yaptığı resimlerde çocuk, kadın ve at figürlerini resmetti.

Ardından Sevimli, yaptığı resimlerde profesyonelleşmesinin ardından 2018 yılında ilk resim sergisini açtı. Şu ana kadar yüzlerce resme hayat veren Sevimli, yaptığı resimlerle evini adeta resim atölyesine çevirdi. Sevimli, son olarak profesyonel anlamda dün ikinci resim sergisi açtı.

Hayriye Sevimli, “Özellikle 2010 yılından itibaren, yoğunlaştım resme. 2018 yılında bir sergim oldu. Bu ikinci sergim. Ne kadar resim yaptınız dersiniz 250’nin üzerinde resim yaptım. Tabi ki benim işim bu. Evim stüdyo haline geldi. Daha çok at ve kadın üzerine yapıyorum. Çocukla başladım daha sonra atları sevdiğim için atları da resmettim. İsteyen alabilir” dedi.