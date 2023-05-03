Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, "Astsubaylar tazminat sorunlarının artık çözüm bulmasını bekliyor" dedi.

Karadeniz Bölgesi illerinden gelen TEMAD Yönetim Kurulları ve üyelerinin katılımlarıyla Samsun’da yapılan "Astsubaylar Tazminat Haklarını İstiyor" başlıklı toplantıya katılan TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Savunma Bakanımızın astsubayların tazminat hakları ile ilgili verdikleri sözleri yerine getirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Atakum Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Dürgen, "Astsubaylar 2010 yılından buyana gündemlerinde olan tazminatlar konusunun artık çözümünü bekliyor ve İstiyor. Vatan savunmasında en önde yer alarak canını ortaya koyan astsubaylar, haklarını alırken de önde olmak istiyorlar. Havada, karada, denizde, denizaltında, dağda, bayırda, sınır ötesinde; kar, kış, yağmur, çamur demeden çalışan Astsubaylar, masa başında çalışanlarla bir tutulmak istemiyorlar. Önce vatan, önce işimiz diyen astsubaylar tazminat bekliyor. Astsubaylara tazminat konusunda hak ettiklerinin verilmemesi, TSK’ya olan aidiyet duygularının zedelenmesine neden olmaktadır. Astsubaylara yapılan haksızlığın önüne geçin.

Astsubaylara hep mağduriyet, hep mağduriyet. Duyun artık bu kadar haykırışı, verin tazminatımızı" dedi.