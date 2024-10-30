Antalya’da Kepez Belediye’sinin üç yatırımcı birimin çalışanları, her hafta aynı gün içerisinde beraber emek harcayarak bir mahalleyi güzelleştiriyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çalışan birimlere teşekkür ederek, “Çalışanlarımızla, bürokratlarımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, hemşehrilerimizle ve şehrimizle kocaman bir aileyiz” dedi.

Kepez Belediyesi, yatırım planlamasında yer alan işlerin yapımını sürdürürken, haftanın bir günü de üç yatırımcı birimle bir mahallenin eksikliklerini gideriyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün başlattığı ‘değişim ve dönüşüm’ projesi kapsamında her hafta bir mahallede; temizlik, fen işleri ve yeşil alan çalışması yapılıyor. Üç müdürlüğünün emekçileri, birim müdürlerinin koordinasyonunda, aynı bölgede ve aynı zamanda çalışarak, mahallenin ortak sosyal yaşam alanlarını konforlu hale getiriyor.

Gazi Mahallesi’nde düzenlemeler yapıldı

Kepez emekçileri, bu hafta da Gazi Mahallesi’nde çalışmalarda bulundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi’nde bulunan 6 bin 914 metrekare büyüklüğündeki parkta tadilat çalışması gerçekleştirdi.

Onlarca çalışan, parkın zarar gören oturma mobilyalarını, oyun alanlarını tamir etti, yeşil alanların bakımını yaptı. Tamir edilemez durumda olan piknik masaları, banklar ve çöp kutuları kaldırıldı ve yerlerine yenileri konuldu. Kamelya, yürüyüş alanları, çocuk parkı ile açık hava spor aletlerinin zarar gören bölümleri onarıldı. Uzayan çimler biçilirken, ağaçların tehlike oluşturan dalları kesildi. Yürüyüş alanlarındaki kilit taşları ile parkın sınırını belirleyen bordür taşlar tamir edildi. Bakım ve onarımla yeşil alan, güvenli ve konforlu bir kimliğe kavuşturuldu.

Yolların bakımı yapıldı ve temizlendi

Fen İşleri Müdürlüğü işçileri ise Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi ile 6576 ve 6581 sokaklarda yolların silinen yol çizgilerini yenilerken, bordür taşlarını da kırmızı ve beyaz renklerle boyadı. Kaldırım ve yolların bozulan bölümleri tamir edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ise su arasözü ve süpürge aracı bölgedeki sokak ve caddelerde temizlik çalışması yaptı.

Kol kola, gönül gönüle Kepez’e hizmet ediyoruz

Başkan Mesut Kocagöz de, üç yatırımcı birim emekçilerinin, ilçede başlattıkları değişim ve dönüşüm projesini mahallelerde başarılı bir şekilde uyguladıklarını söyledi.

“Çalışanlarımızla, kocaman bir aileyiz” diyen Başkan Kocagöz, açıklamasında şunları kaydetti: “Yol arkadaşlarım da, şehrini evi gibi seviyor ve sahipleniyor. Bu bağlılık duygusunu da yaptıkları işlerde görüyoruz. Sevgiyle, emekleriyle Kepez’i güvenli, konforlu ve modern bir yuva haline getiriyorlar. Hepsinin emeğine sağlık. Kepez’imizi, Antalya’mızın vitrini yapma hedefimize emekleriyle ciddi katkı sağladıkları için yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızla, bürokratlarımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, hemşehrilerimizle ve şehrimizle kocaman bir aileyiz. Kol kola, gönül gönüle vererek; şehrimizi güzelleştirmeye, sorunları çözmeye, projeler üretmeye ve insanımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.”