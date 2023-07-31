Eskişehir’de bir mahallede rastgele atılan molozlar vatandaşları isyan ettirdi.

Emek Mahallesi’nde gelişigüzel atılan moloz yığınlarına çözüm bulamayan vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor. Mahalle sakinleri, boş arazilerin çöp dökme alanı olarak kullanılmasına tepkili olurken, diğer yandan meydana gelen çevre kirliliğindeki çirkin görüntüden ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor.

İsmini vermek istemeyen bir mahalle sakini, "Mahalledeki boş alanlar adeta moloz deposu haline geldi. Biz bu atılan molozlardan dolayı rahatsızlık duyuyoruz. Bu durum, çocuklarımızın oyun alanlarını da tehdit ediyor. Artık moloz dökülmelerinin önüne geçilmesini istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.