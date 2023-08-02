Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akın, hem yüzölçümü hem de nüfus açısından kentin en büyük mahallesi olduklarını belirterek, yaşadıklarını alt ve üst yapı sorunlarının çözülmesini beklediklerini anlattı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek mahallesi Ziya Gökalp caddesinde yaklaşık 2 sene önce Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletmesi ve çevre düzenlemesi yapıldı. Ancak 2 yıl önce yapılan çalışmaların izi hala duruyor. Yarım bırakılmış bir çalışma, henüz temizlenmemiş moloz atıklarının bulunduğu arsalar, yapımı yarım bırakılmış kaldırım ve caddenin çevre kirliliği görüntü kirliliğinin yanı sıra yanı vatandaşların sağlığını da olumsuz etkiliyor. Konuyla ilgili rahatsızlık duyduğunu ifade eden mahalle halkı yetkililere çağrıda bulunuyor.

“Kaldırımlar kalmadı mevcut olanlar da yıkıldı”

Mahalle Muhtarı Sibel Akın, Emek mahallesinin Eskişehir’in hem yüzölçümü hem de nüfus olarak en büyük mahallesi olduğunu belirtti. Aynı zamanda gelişmekte olan mahallede birçok sıkıntısı olduğunu belirten Akın, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ziya Gökalp caddesini bulvar olarak tekrar açmak istiyor. Lakin belirli bir yere kadar çalışma yapıldı. Aradan çok zaman geçmesine rağmen başka bir çalıma yapılmadı. Belirlenen yere kadar genişletme ve yol çalışması yapıldı, ondan sonraki alanda caddenin aşağı tarafında Ertaş caddesine doğru evlerde yıkılmalar yapıldı. Bulvar olarak açılacak diye üstün körü bir temizlik yapıldı, ama 2 yıl oldu başka hiç bir çalışma olmadı. Kaldırımlar da kalmadı, mevcut olan kaldırımlarda yıkıldı. Engelliler, bebekli aileler hem de vatandaşlar için bu kaldırımların olmaması büyük sıkıntı teşkil ediyor. Çünkü Ziya Gökalp caddesi işlek bir cadde. İşlek bir cadde olduğu içinde vatandaşlar burada bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Orada sağlık ocağı, diş sağlığı merkezleri mevcut oraya giden vatandaşlarımız içinde büyük sorun oluyor. Bir an önce yapılması gerekiyor, çünkü çevre kirliğine de sebep olan bir görünüm var” dedi.