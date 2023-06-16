Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Emcelli İlk ve Ortaokulunda bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen yılsonu etkinlikleri hem büyük ilgi gördü hem de katılımcılar tarafından çok beğenildi.

Okul Müdürü Gökhan Yıldırım, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz yılsonu etkinliklerimizi daha da genişlettik, etkinliklere tüm velilerimizi, kardeş okul Afşar Ortaokulu öğrencilerini dahil ettik. Öğrencilerimiz aileleriyle birlikte çeşitli etkinliklere katıldılar. Misafirlerimize ve öğrencilerimize ikramlarda bulunduk. 2022-2023 eğitim öğretim yılını mutlu bir şekilde ve birlik beraberlik içinde tamamladık. Etkinliklere destek olan velilerimiz öğretmenlerimiz, katılım sağlayan öğrenci ve misafirlerimize çok teşekkür ederiz" dedi.