Geleneksel olarak kutlanan “Vakıf Haftası” bu yıl 8-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında kutlanacak.

Her yıl mayıs ayında kutlanan Vakıf Haftası’nın bu yılki mottosu “Emanetin Elçileri” olarak belirlendi.

Selçuklular döneminde başlatılan Vakıf Kültürü Günümüzde Çevre, şehir, eğitim, kültür olmak üzere birçok alandaki hizmete aracılık ediyor.

“Vakfet, Yaşat, Yaşa” düsturundan hareket eden Va kıflar Müdürlüğü hizmetlerini toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın gereği olarak yerine getiriyor. Türk-İslam vakıf medeniyetinin ayak izlerinin olduğu yurt içi ve yurt dışındaki ecdat yadigarlarına sahip çıkan ve onları gelecek kuşaklara aktaran Genel Müdürlük, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne de dahil olan vakıf eserlerini aynı ihtişamı ile gelecek nesillere ulaştırıyor.

“Vakıflar, emanetin elçileridir.”

“Bir düşünceden ve karşılık beklemeksizin yapılan hizmetlerden ibaret olan vakıf; “Allah Rızası” mefhumunu kazanmanın yegâne yolu, hayırda evrensellik ilkesinin kılavuzudur.” şeklinde konuşan Aksu, “Vakıflar; Selçuklulardan Osmanlılara oradan da Türkiye Cumhuriyeti’ne miras kalan emanetin elçileridir.” dedi.

“Vakıf kurmak bir kültür ve medeniyet göstergesidir.”

Konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, “Vakfet, Yaşat, Yaşa düsturundan hareket ederek tüm hizmetlerini hiçbir şekilde karşılık beklemeksizin sadece Allah rızasını kazanmak için çalışır, Vakıf kurmanın bir kültür ve medeniyet göstergesi olduğu gerçeğinden yola çıkarak; alan el ile veren el arasında köprü vazifesini yerine getirir.” ifadelerini kullandı.

“Vakıf kültür varlıklarımızın emanetçisiyiz”

“Ecdadımızdan bizlere miras vakıf eserlerimize sahip çıkıyor, onları restore ederek gelecek kuşaklara aktarıyoruz.” diyen yetkililer “Ecdat yadigarı vakıf eserlerimize her zaman sahip çıkıyoruz. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen, vakıf sevdalısı olduğunu her zaman dile getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve kültürün taşıyıcısı Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ediyoruz.” dedi.