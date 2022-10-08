Malatya’da bir yolcu otobüsüne emanet verilen koli içerisinde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

Malatya’da bir yolcu otobüsüne emanet verilen koli içerisinde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesi uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada emanet verilen koli içerisinde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

Konu ile ilgili Diyarbakır’da bulunan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.