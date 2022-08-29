Mehmet Karadağ’ın henüz 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde arkadaşından emanet aldığı motosikletle gezintiye çıkan Mehmet Karadağ (40), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, Karadağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin’de bir kişi emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.