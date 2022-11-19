ABD’li iş adamı Elon Musk, geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump için "Trump, Twitter’a dönsün mü?" anketi başlattı.

ABD’li iş adamı Elon Musk, geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump için "Trump, Twitter’a dönsün mü?" anketi başlattı.

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’a geri dönmesine ilişkin bir anket başlattı. Henüz sonlanmayan ankete katılan kullanıcıların yüzde 52,3’ü "Evet" derken, yüzde 47,7’si "Hayır" oyu kullandı. Musk, Twitter üzerinden, "Trump, Twitter’a dönsün mü?" isimli anketin saatte 1 milyon oy aldığını söyleyerek, "Trump anketini izlemek heyecan verici" paylaşımını yaptı.

Twitter, 9 Ocak 2021’de eski ABD Başkanı Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.