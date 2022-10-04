Tesla CEO’su Elon Musk’ın Rusya’nın ilhak ettiği Ukrayna topraklarına ilişkin anket yapması ve Ukrayna-Rusya barışı konusundaki önerilerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukraynalı diplomatlar tepki gösterdi.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın Rusya’nın ilhak ettiği Ukrayna topraklarına ilişkin anket yapması ve Ukrayna-Rusya barışı konusundaki önerilerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukraynalı diplomatlar tepki gösterdi.

SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın Ukrayna ve Rusya arasındaki krize yönelik yaptığı anket gündem oldu. Musk, sosyal medya hesabından Rusya’nın 4 Ukrayna bölgesini ilhak etmesi ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıklara yönelik çözüm önerilerinin yer aldığı bir anket düzenledi. Musk, “İlhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeniden referandum yapılsın. Eğer halkın iradesi bu yönde olursa Rusya ayrılsın. Kırım, (Kruşçev’in hatasına kadar) 1783’ten bu yana olduğu gibi resmen Rusya’nın bir parçası. Kırım’a su tedariki güvence altına alınsın. Ukrayna tarafsız kalsın” önerilerinin yer aldığı bir anket yayınladı. Yaklaşık 2.5 milyon kişinin katıldığı ankette şuana kadar katılımcıların yüzde 60’ı “hayır” oyunu kullandı.

Bir kullanıcının yaptığı anketin Ukraynalıları öfkelendirdiğini söylemesi üzerine Elon Musk, milyonlarca insanın temelde aynı sonuçlar için gereksiz bir şekilde ölebileceğini ifade etti. Rusya’nın şuanda kısmi seferberlik yaptığını ancak Kırım’ın risk altına girmesi durumunda topyekün savaşacağını belirten Musk, bu nedenle her iki tarafta da can kaybı sayısının yıkıcı olabileceğini söyledi.

Musk, “Rusya, Ukrayna’nın 3 katından fazla nüfusa sahip, bu nedenle Ukrayna’nın savaşta zafer kazanması pek mümkün görünmüyor. Ukrayna halkını umursuyorsanız, barışı isteyin” dedi.

Elon Musk daha sonra yeni bir anket yaparak kullanıcılara, “Rusya’nın mı ya da Ukrayna’nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım’da yaşayan halk karar vermeli” önerisini yöneltti. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 58’i “evet“ oyunu verdi.

Zelenskiy’den Musk’a anketli yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Musk’ın anketine başka bir anketle karşılık verdi. Zelenskiy kullanıcılara, “Hangi Elon Musk’ı daha çok seviyorsun?” sorusunu sordu. Henüz süresi tamamlanmayan ve 2 milyondan fazla kişinin katıldığı anketin şuana kadar olan sonuçlarına göre kullanıcıların yüzde 79’u “Ukrayna’yı destekleyen” yanıtını verirken, yüzde 21’i “Rusya’yı destekleyen” cevabını verdi.

Musk’a bir çok Ukrayna vatandaşı ve politikacı tepki gösterirken en dikkat çekici olan açıklama Ukraynalı diplomat Andriy Melnyk’den geldi. Melnyk, küfür ettiği paylaşımında “Bu sana oldukça diplomatik yanıtım” dedi. Ukrayna’nın eski Avusturya Büyükelçisi Olexander Scherba ise “Bu yalnızca toprakla ilgili değil, Elon! İnsanlarla ilgili! Ukrayna dilinin, kültürünün soykırımı ile ilgili! Sizin için barış olan şey, onlar için yıkılmış, parçalanmış bir hayat” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rus topraklarına katılımına yönelik 23-27 Eylül tarihleri arasında referandum gerçekleştirilmiş ve bu bölgelerde oy çoğunluğu ile Rusya’ya katılma kararı alınmıştı.