ABD’li milyarder Elon Musk, sahibi olduğu dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter’ın logosunu değiştirmek istediğini açıkladı.

Geçtiğimiz sene ekim ayında dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter’ı satın alan ABD’li milyarder Elon Musk, platformun logosunu değiştirmek istediğini açıkladı. Şirketin adının satın almasının ardından X Corp olarak değiştiren Musk, platformun kuş olan logosunun yerine X işareti koymak istediğini ifade etti.

Must yaptığı açıklamada, "Ve yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" ifadelerini kullanarak, "Bu gece yeterince iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın [onu] dünya çapında yayınlayacağız." dedi.

Daha sonra Twitter’da bir canlı sohbet odasına katılan Musk, Twitter logosunu değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda "Evet" yanıtını vererek "Uzun zaman önce yapılmalıydı." dedi.