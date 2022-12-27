Elon Musk, İran’da yaklaşık 100 Starlink uydusunun aktif durumda olduğunu söyledi.

Elon Musk, İran’da yaklaşık 100 Starlink uydusunun aktif durumda olduğunu söyledi.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, İran’da internete erişimde artan kısıtlamalara karşı, geçtiğimiz eylül ayında uydu interneti hizmeti sunma sözü vermişti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Musk, halihazırda neredeyse 100 Starlink’in İran’da aktif olduğu bilgisini paylaştı.

Elon Musk, Twitter üzerinden başlattığı “Twitter’ın yöneticiliğinden istifa etmeli miyim?” anketinde kullanıcıların yüzde 57,5’inin evet oyu kullanmasının ardından istifa edeceğini açıklamış, “İşi kabul edecek kadar aptal birinin bulduktan sonra Twitter yöneticiliğinden istifa edeceğim. Ondan sonra, sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim” ifadelerini kullanmıştı.