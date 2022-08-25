Üç yılda bir düzenlenen ‘Uluslararası Özel Eğitim Kongresi’nin 5’ncisi Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliği ile 25-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleniyor.

Üç yılda bir düzenlenen ‘Uluslararası Özel Eğitim Kongresi’nin 5’ncisi Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliği ile 25-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleniyor.

KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ELMIS-5 2022 Uluslararası Özel Eğitim Kongresi’nin açılış programına Konya Valisi Vahdettin Özkan, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma - Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Fatih Paça, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Araştırmacı Yazar Emekli Albay Atilla Güler, çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve özel eğitim bilim dalıyla ilgilenen uzmanlar katıldı.

“Bu kongreye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz”

Özel eğitim faaliyetlerinde yeni yönelimlerin belirlenmesinin amaçlandığı kongrenin açılış programında konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, “Bu kongreye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler aslında yardıma ihtiyacı olan bireyler değildir; bu toplumun ve bizim bir parçamızdır. Yardım amacından ziyade, kendimizi onarma anlamında faaliyetlerimizin olması gerekmektedir” dedi.

“KTO Karatay Üniversitesi ‘Turuncu Bayrak’ kategorisinde aday”

Özel eğitimde fiziki mekanlara ve bilgiye erişebilirlik konularının önemli olduğunun altını çizen Ortaç, “Hem Milli Eğitim Bakanlığı’mızın hem Yükseköğretim Kurulu’muzun bu konuda çok hassas olduğunu biliyoruz. KTO Karatay Üniversitesi olarak Yükseköğretim Kurulu’muzun her sene müracaatlarını aldığı engelsiz üniversite değerlendirmelerinde ‘Turuncu Bayrak’ kategorisinde aday gösterildik. Engelsiz üniversite ve erişebilir olma noktasında elimizden gelen her türlü çabayı sağladığımızı düşünüyoruz. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere nasıl bir eğitim vereceğimizin planlanmasını bu kongrede yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

“KTO Karatay Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz”

Konya Valisi Vahdettin Özkan yaptığı konuşmada KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’na teşekkürlerini ileterek; “Özel eğitim konusunda, ülkemizin hassas ve duyarlı olması çok kıymetli. Milletimizin bu hislerine tercüman olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu noktada önemli çalışmalar yaptığını ifade etmek istiyorum. Böyle bir kongreye ev sahipliği yaptığı için KTO Karatay Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz. İş birliğinden dolayı Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü tebrik ediyoruz. Kongre sonuçlarının hem yaşam kalitemizi artırmak hem de özel eğitim gereksinimi olan bireylere katkı sağlayan mecralar oluşturacağını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

ELMIS-5 2022 Uluslararası Özel Eğitim Kongresi büyük ses getiriyor

Ülkemizdeki özel eğitim faaliyetlerinin daha nitelikli hale getirilmesi için önemli çalışmalar yürütülecek olan kongreye İngiltere, Amerika, Avustralya, Macaristan gibi farklı ülkelerden akademisyenler, özel eğitim alanında çalışan uzmanlar, özel çocuğa sahip aileler yoğun ilgi gösteriyor. Özel gereksinimli bireylerin daha nitelikli şekilde eğitilerek topluma kazandırılmaları, meslek sahibi olarak toplumda yer almaları, toplum ile kaynaşmaları ve bütünleşmeleri, toplumda üreten bir vatandaş olarak mutlu bir yaşam sürdürmeleri için uluslararası düzenlenen kongre büyük ses getiriyor. Özel gereksinimli bireylerle ilgili araştırmalar, ülkemizde yüksek düzeyde önem görüyor. Bu alanda yapılan tüm öğretim etkinliklerinin daha nitelikli hale gelebilmesi için ELMIS-5 2022 Uluslararası Özel Eğitim Kongresi süreç içinde büyük rol oynuyor. “Özel Eğitimde Yeni Trendler ve Gelecek”, “Özel Eğitimde Aile Eğitimi”, “Erken Çocuklukta Özel Eğitim” gibi konular başta olmak üzere pek çok konunun ele alındığı, sunumların Türkçe ve İngilizce olarak yapılacağı ve özel gereksinimli bireylere odaklanılacak ve üç gün sürecek kongrede, 135 bildiri sunulacak.