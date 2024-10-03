Bursa'da uygun projesi olmayan, kaçak ve ruhsatsız yapı sayısı oldukça fazla. Çarpık ve bitişik nizamda olan binalar ise tehlike saçıyor. Özellikle deprem bölgesi olan Bursa’daki Elmasbahçeler Mahallesinde bulunan binalar, olası bir depreme dayanamayacak kadar eski. Mahalleliler, bir an önce kentsel dönüşüm gelmesini istiyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi, 35-40 senelik eski yapıları ile dikkat çekiyor. Deprem riskinin en yüksek olduğu şehirlerin başında gelen Bursa’nın bu eski yapılarla dolu mahallesi, bir an önce kentsel dönüşüm bekliyor. Mahalle sakinleri, olası bir depremde yaşanabilecek kayıplardan endişe ediyor.

Bursa'da, uygun projesi olmayan, kaçak ve ruhsatsız yapı sayısının oldukça fazla olduğu iddia ediliyor. Özellikle deprem bölgesi olan Bursa’daki Elmasbahçeler Mahallesi'nde bulunan binaların bitişik nizamda konumlanmaları adeta tehlike saçıyor. Elmasbahçeler Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar, bu eski binaların olası bir depreme dayanamayacak durumda olduğunu söylüyor.

Mahalle sakinleri bu durum karşısında endişe duyduklarını belirtirken, kentsel dönüşüm gerekliliğine de dikkat çekiyor. Elmasbahçeliler, yetkililerden acil önlem alınmasını bekliyor. Bölgedeki kaçak yapıların risk oluşturduğunu vurgulayan mahalle halkı, Elmasbahçeler’de güvenlik için kentsel dönüşümün hayata geçirilmesini talep ediyor.