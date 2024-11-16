Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı’nın ve kırsal mahallelerinde gelen talepler ve ihtiyaçlara göre otobüs duraklarının montajını gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne mahalle muhtarları tarafından yapılan talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalara otobüs durakları konuluyor. Antalya UKOME’de talepleri onaylanan Elmalı’daki Bayralar, Avşar, Akçay ve Ahatlı mahallelerinde toplam 4 otobüs durağının montajı gerçekleştirildi. Yeni duraklar kırsalda okula giden öğrenciler ve Elmalı merkezine gelmek için toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Böylece yeni ve üstü kapalı duraklar sayesinde vatandaşlar yazın güneşten kışın da yağmurdan korunarak toplu taşıma araçlarının hizmetinden faydalanmış olacak.