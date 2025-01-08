Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı’da özellikle hayvancılıkla uğraşan 19 mahallenin yaylalarına kolay ulaşımlarını sağlamak üzere başlattığı bakım onarım ve yeni yol açma çalışmalarını tamamladı. Yöre halkını sıklıkla kullanmakta olduğu yollar, kullanıma elverişli ve güvenli hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, çalışmalar kapsamında Elmalı’nın Büyüksöğle, Küçüksöğle, Geçmen, Ovacık, Kocapınar, Bayındır, Ahatlı, Gölova, Bozhüyük, Çukurelma, Çobanisa, Gümüşyaka, Hacıyusuflar, Macun, Dereköy, Yörenler, Yapraklı, Yılmazlı, Yuva mahallelerinin yayla yollarına bakım ve onarım çalışması yaptı. Özellikle hayvancılıkla uğraşan ve yaz aylarında yaylaya çıkan vatandaşların sıklıkla kullandığı engebeli yollar güvenli hale getirildi.

“Mutluluklarına ortak olduk”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Hizmet Birimi Şube Müdürü Bilal Kasap, ilçede hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirterek, “Çoban haritası projesinde yaylalarımızda çobanlarımızı tek tek ziyaret etmiştik. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ilk istekleri yaylalarına ulaşımın iyileştirilmesi olmuştu. Belirlediğimiz program dahilinde yaklaşık 6 aylık süre zarfında Elmalı’nın yayla yollarında çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yayla yollarını kullanıma elverişli hale getirdik. Muhtarlarımızın ve yöre halkımızın mutluluklarına ortak olduk” dedi.

Çalışmalar Yılmazlı Mahallesi’nde son buldu

Elmalı Yılmazlı Mahalle Muhtarı Hasan Sert, “Yılmazlı mahallemizin yayla yolları zaman içerisinde bozulmuştu. Çobanlarımız yaylaya ulaşmakta zorluk yaşıyordu. Traktörler yolda kalıyordu. Yolumuzun çalışması tamamlandı. Çobanlarımız artık çok daha rahat bir şekilde yayladaki evlerine ulaşabilecekler” diye konuştu.