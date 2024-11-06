Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Erkek Öğrenci Yurdu sunduğu sosyal imkanların yanı sıra fiyatıyla da öğrencilerin tercihi oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in üniversite öğrencilerinin öncelikli sorunu olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kent genelinde hizmete açtığı yurtlar ilgi görmeye devam ediyor. 2023 yılında hizmete açılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Elmalı Erkek Öğrenci Yurdu bu yıl da 90 öğrenciye hizmet sunarak tam kapasite çalışmalarını sürdürüyor.

“Öğrenci bütçesine katkı”

Yurtta öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının yanında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği, çamaşırhane hizmeti, masa tenisi gibi sosyal imkânlar da sağlanıyor. Uygun fiyatı ile Elmalı’ya eğitim görmeye gelen öğrencileri yüksek ev kiralarından kurtaran yurt, ekonomik olarak da öğrenci bütçesine destek sağlıyor. Sunulan hizmetten öğrenciler memnun.

“Gençlerimizin yanındayız”

Elmalı’da öğrencilerin yaşadığı öncelikli sorunlarına destek olmaya çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Elmalı İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürü Bilal Kasap, “Günümüzün ekonomik şartlarından dolayı zorluk yaşayabilecek öğrencilerimizi yurdumuzda misafir ediyoruz. 90 kişi kapasiteli yurdumuzda sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çamaşırhane hizmetleri, etüt odaları gibi sosyal imkânlar sağlanıyor. Bu yıl da yurdumuza öğrencilerimizin yoğun bir talebi var. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi