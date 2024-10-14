Antalya’nın Elmalı ilçesinde 60 dönümlük alanda ekilen silajlık mısırlar hasat edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Elmalı’nın Kışla Mahallesi’ndeki üreticilere silajlık mısır tohumu desteğinde bulundu. Ekilen silajlık mısırlar, istenilen olgunluğa ve verime ulaşmasıyla birlikte hasat edildi. Yapılan destekle birlikte Kışla Mahallesi Karagöl mevkiinde 60 dönümlük arazide ortak ekilen yaklaşık 400 ton silajlık mısır hasat edildi.

Üreticilerin yem ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor

Büyükşehir Belediyesi Elmalı Hizmet Birimi Şube Müdürü Bilal Kasap, silajlık mısır desteğiyle çiftçilerin üretimine büyük katkı sağlandığını belirterek, “Elmalı’da hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ve yem tüketiminin fazla olduğu bölgelerdeki üreticilere yem ihtiyaçlarını karşılamak üzere silajlık mısır tohumu desteği yapmıştık. Çiftçilerimiz hibe ettiğimiz tohumların veriminden oldukça memnunlar” dedi.

“Tohum maliyetinden kurtulmuş olduk”

Elmalı Kışla Mahalle Muhtarı Rasim Lök, ekilen tohumların Tarım Kredi Kooperatiflerinden tescilli, verimi son derece yüksek, kuraklığa dayanıklı silajlık bir çeşit olduğunu belirtti. Lök, "Dekarda ortalama sekiz-dokuz ton arasında verimliliği olan, hastalıklara dayanıklı mısır tohumlarını Kışla Mahallesi Karagöl Mevkiinde toprakla buluşturduk. Hibe edilen tohumlar oldukça kaliteli, verimi yüksek ve zararlılara karşı dayanıklı. Arazilerimizin tekrar yeşermesi için tohum ihtiyacımız Antalya Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılandı. Hayvanlarımızın yem ihtiyacını üreterek sağlamaya çalışıyoruz. Üreticilerimizin devamlılığını sürdürebilmesi için bu tür destekler çok önemli. Verilen destekle tohum maliyetinden kurtulmuş olduk” dedi.