Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Bayralar-Tekke Mahallesi bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Elmalı Tekke Mahallesi’nden başlayarak Bayralar Mahallesi’nden geçen 7 kilometrelik bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Bölge halkının talepleriyle yol üzerinde yer alan köprü ve virajlarda da genişletme çalışmaları yapılıyor.

Muhtar çalışmadan memnun

Tekke Mahalle Muhtarı Fehmi Durna, Tekke Mahallesi’ni ana yola bağlayan bağlantı yolunda çalışmaların başlamasından dolayı son derece memnun olduklarını belirterek şunları söyledi: “Bu yolu yaz kış yoğun kullanıyoruz. Tekke Mahallemiz Abdal Musa’yı anma etkinlikleri dolayısıyla yoğun bir ziyaret alan bir bölgedir. Üzerinde bazı tehlikeli noktaların köprülerin olduğu yolumuzun bakıma ihtiyacı olduğunu Muhittin Başkanımıza iletmiştik. Son düzenlediğimiz Abdal Musa Anma Etkinliklerimizde Başkanımız gereken talimatları verdi ve çalışmalar başladı. Mahallemizin içerisinden başlayarak bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak bu çalışma için başkanımıza canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz.”