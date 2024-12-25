Elmalı Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Kılınç ve ekibi tarafından ilk defa kapalı yöntemle kolon kanseri ameliyatı yapıldı.

Elmalı’da ilk kez yapılan, A grubu ameliyatlardan olan laparoskopik low anterior rezeksiyon ameliyatını gerçekleştirdiklerini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Kılınç, "Yaptığımız kolonoskopi sonucu tanı koyduğumuz sigmoid kolon alt ucuna yerleşmiş kolon kanseri hastamızın ameliyatını kapalı yöntemle onkolojik prensiplere uyarak inferior mezenterik arter ve veni köklerinden bağlayarak tüm lenf notlarını mezokolon bozulmadan çıkardık. Hastamızın kalın bağırsağını karnına vermeden (kolostomi açmadan) ameliyatımızı başarı ile tamamladık” diye konuştu.