Antalya’nın Elmalı ilçesinde ekmek üretimi ve dağıtımında hijyen ortamını sağlamak amacıyla Ekmek Hijyeni Eğitimi düzenlendi.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde ekmek üretimi ve dağıtımında hijyen ortamını sağlamak amacıyla Ekmek Hijyeni Eğitimi düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında imzalanan protokol gereğince, ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan personelin genel gıda hijyeni hakkında eğitimlerini sağlamak amacıyla "Ekmek Hijyen Eğitimi" düzenlendi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından düzenlenen iki tur eğitime, fırıncılar ve fırın çalışanlarından oluşan 70 kişi katıldı.

İki ayrı grup halinde gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara; çalışan hijyeni, işletme hijyeni, kullanılan alet ve ekipmanların hijyeni, kullanılan hammaddelerin ve son ürünün uygun hijyen koşullarında üretimi, depolanması, nakliyesi ve satışa sunulması temel başlıkları altında gıdalardaki zararlı maddeler, iş yeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, gıda enfeksiyonu ve zehirlenmeleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili gıda mevzuatı, ekmek üretiminde dikkat edilmesi gereken üretim teknikleri, el yıkama, maske ve bone kullanımı ile ekmek israfının azaltılması için alınacak tedbirler konularında bilgiler verildi.

Eğitimin sonunda yazılı sınava tabi tutulan fırın çalışanlarından geçer not alanlara, Ekmek Hijyen Belgesi verildi.

Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Aslan ve İlçe Gıda ve Yem Biriminden görevliler fırın sahibi ve 70 çalışana belgelerini teslim ettti.