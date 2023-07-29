Antalya’nın Elmalı ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Elmalı Eskihisar Köyü Domates Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Sabah saatlerinde Elmalı merkezde protokol ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşüyle başlayan festival, daha sonra asıl yer olan Eskihisar’a taşındı. Festival alanına mehteran takımının eşliğinde ve vatandaşların coşkulu alkışlarıyla giriş yapıldı. Duaların edilmesinin ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte festival başlamış oldu. Festivalin açılış konuşmasını yapan protokol üyeleri, festivalin amacını ve Elmalı’nın tarımsal potansiyelini vurgulayarak, bu etkinliğin gelecek yıllarda da geleneksel hale gelmesi için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Milletvekili Atay Uslu, "Elmalı Eskihisar Köyü Domates Festivali"nin Elmalı bölgesinin tarımsal ürünlerini tanıtmak ve yöreye özgü değerleri korumak adına önemli bir platform olduğunu ifade ederek, böyle bir organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Uslu, festivalin sosyal ve kültürel etkinliklerle birleştirilerek bölgeye renk kattığını vurgulayarak, halkın bu tür etkinliklere olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem ise yaptığı konuşmada, fuar tadında bir organizasyon düzenledik. Kadim şehir Elmalımızın tarihiyle kültürüyle şanına yakışır bir festival olacak. Bildiğiniz gibi Elmalımız yayla seracılığında bölgede bir numara. Bugün 14 bin 200 dekar kurulu sera alana sahibiz. Bu düşünceyle üreticilerimize yönelik fuar tarzında bir organizasyona imza atmış oluyoruz” diye konuştu.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise “Belediye olarak her zaman tarımın ve üretimin yanında olduk. Tüm talepleri yerine getirmeye çalıştık. Festival, Elmalı’nın zengin tarımsal mirasını, kültürel değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtma fırsatı sunuyor” diyerek herkesi festivale katılmaya ve bu güzellikleri keşfetmeye davet etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da yaptığı konuşmada Antalya’nın tarımın başkenti olduğunu ve bu özelliğiyle gurur vesilesi olduğunu belirtti. Karaca, “Yaklaşık 360 bin hektar tarım arazimiz var. Ülkemizdeki domatesin yüzde 20’si kentimizden karşılanıyor. Örtü altı domates üretiminde kuraklığa bağlı sorunlar oluşmaya başladı. Bunlara önlem olarak suya göre tarım uygulaması devreye sokuldu ancak çiftçilerimiz bu konuda il ve ilçe müdürlüklerinden bilgi almalı ve şuurlanmalıdır” dedi.

Protokolün son konuşmacısı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur ise tüm paydaşlarla bir ay boyunca gece gündüz çalıştıklarını ve başardıklarını belirterek, “Elmalı ilçemizdeki tüm ürünlerin tanıtımı amacıyla böyle bir organizasyona imza attık ve görünen o ki; bunu da başardık. Tüm vatandaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Festivalimiz, küçük başlangıçların ilk çekirdeği olarak görülebilir. Bu çekirdek filizlenecek ve giderek büyüyecek. Bölgenin tarımsal potansiyeli ve ürün çeşitliliği çok büyük avantaj. Yöreye özgü tarımsal ürünlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Festivalin ilk gününde, milletvekilleri ve protokol üyeleri festival stantlarını gezerek, yöreye özgü lezzetleri tadarken, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün standında yer alan yöresel kıyafetleri ve ürünleri inceledi. Folklor gösterileri, domates yeme yarışması ve çiftçi aileler bilgi yarışması gibi etkinlikler katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle Elmalı yöresine ait motiflerle süslenen kıyafetlerin ve 300 yıllık Elmalı Gelinliği’nin sergilendiği Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün düzenlediği "Yörük Defilesi", organizasyonun en büyülü anlarından birini oluşturdu. Festivalin ilk günü, Yeşilçam’ın usta sanatçıları ve Hababam Sınıfı oyuncularının yaptığı gösteri ve Sanatçı Hüseyin Kağıt’ın muhteşem konseriyle sona erdi.

Açılış törenine, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal ve çok sayıda vatandaş katıldı.