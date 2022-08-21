Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadele için üreticilere destek olmayı sürdürüyor. Yapışkan tuzak dağıtımlarını Elmalı’da sürdüren ekipler, 3 mahallede 10 bin adet tuzağı çiftçilere teslim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadele için üreticilere destek olmayı sürdürüyor. Yapışkan tuzak dağıtımlarını Elmalı’da sürdüren ekipler, 3 mahallede 10 bin adet tuzağı çiftçilere teslim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, üretim alanlarında yerinde inceleme yaparak hastalık ve zararlıları, zirai mücadeleleri kontrol ederek sorunları dinleyip çözüm önerileri sunmaya devam ediyor.

Son olarak Elmalı’da üreticiyle buluşan Büyükşehir ekipleri, sera üretimi yapan çiftçilerin sıklıkla karşılaştıkları beyazsinek, thiripsler ve zararlı yaprak bitleri gibi zararlıların doğal yollarla bertaraf edilebilmesi için bilgilendirme yaptı.

165 çiftçiye 10 bin adet tuzak

Seralarda yerinde gerçekleştirilen bilgilendirmenin ardından üreticilerin zararlı ilaç kullanımını azaltan tuzaklar dağıtıldı. Elmalı’da Armutlu, Avşar ve Zümrütova Mahallelerinde bin 200 dekar alanda üretim yapan 165 çiftçiye 10 binin üzerinde tuzağın dağıtımı yapıldı. Armutlu Mahallesi Muhtar Azası Nadir Sarı seracılığın giderek arttığı bölgede zararlılarla mücadelenin son derece önemli olduğunu söyledi. Sarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bu konuda üreticiye verdiği destek için teşekkür ederek, “Yapışkan tuzaklarla birçok zararlıyı bertaraf edebileceğiz. Üreticilerimiz, mahallelimiz verilen hizmetten, eğitim ve desteklerden son derece memnun yanımızda oldukları için Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ederiz” dedi.