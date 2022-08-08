Antalya’da Elmalı’yı Fethiye’ye bağlayan en kısa yollardan birisi olan Yuva Yayla Yolu’nu yenileme çalışmaları çerçevesinde toplamda 20 kilometre olan grup yolunun 10 kilometrelik kısmında sathi asfalt çalışması yapılıyor.

Antalya’da Elmalı’yı Fethiye’ye bağlayan en kısa yollardan birisi olan Yuva Yayla Yolu’nu yenileme çalışmaları çerçevesinde toplamda 20 kilometre olan grup yolunun 10 kilometrelik kısmında sathi asfalt çalışması yapılıyor.

Grup yollarının yanı sıra yayla yollarını da asfaltlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede Elmalı ilçesine bağlı Yuva Mahallesi Yayla Yolu’nu yeniliyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Yuva Mahallesi Yayla Yolu’nda deforme olan yolu söktü. Virajlarda genişletme çalışması yapan ekipler, belirlenen noktalara büzler koyarak şarampolleri temizledi, yola dolgu malzemesi sererek silindir ile sıkıştırdı. Son olarak asfalt öncesi filler malzemesi seren ekipler yolu asfalta hazır hale getirdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı asfalt ekipleri yayla yolunda sathi kaplama asfalt çalışmalarına başladı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir ile asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Elmalı Yuva yayla yolundaki çalışmalar hakkında bilgi veren Akdemir, bu yolun Elmalı’yı Fethiye’ye bağlayan en kısa yollardan birisi olduğunu belirterek, “Antalya’yı Muğla ilimizle birleştiren bir yol. Uzun süredir yolun yapılması konusunda burada yaşayan vatandaşlarımızın talepleri vardı. Muhittin Başkanımızın talimatıyla birlikte 2022 yılı programımıza aldık. Bugünde asfaltlama çalışmalarımızı yapıyoruz. 2021 yılında bu yolun temel çalışmalarını yaptık. Böylesine zorlu bir araziye sahip yolda altyapısını temelini yapmadan asfaltlama işlemini yapmak mümkün değil. Toplamda 20 km olan grup yolumuzun programımızda olan 10 kilometrelik kısmında sathi asfaltlamasını gerçekleştiriyoruz” dedi.