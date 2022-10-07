Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Elmalı’da eski hal binasını kadın üretim atölyesine dönüştürmek için başladığı çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Elmalı’da eski hal binasını kadın üretim atölyesine dönüştürmek için başladığı çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı İlçesi İplik Pazarı Mahallesi Demirciler Caddesi Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, Koruma Amaçlı İmar Planında "Özel Proje Alanı" olarak belirlenen 1065 metrekarelik eski hal binasını kadın üretim atölyesine dönüştürmek üzere çalışma başlatmıştı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte el emeği ürünleri satış dükkanları, sanat atölyeleri, yöresel ürün dükkanları, restoran ve kurs merkezleri ile tüm vatandaşların hizmet alabileceği bir alana kavuşacak.

"Elmalı lezzetleri"

İlçe merkezinin tarihi ve özgün dokusuna uyumlu tasarlanan proje ile kadınların sosyal ve ekonomik hayata katkılarının arttırılması hedefleniyor. Elmalı Kadın Üretim Atölyesi Projesi’nin yılsonunda hizmete girmesi planlanıyor.

Projede engelli vatandaşlar da unutulmadı. Bina çevresindeki yolun kot farkı nedeniyle bir adet asansör yapılarak, engelli vatandaşların alana kolay ulaşımı sağlanacak. Böylelikle engelli bireylerde atölyeden rahatça faydalanabilecek.

Proje çerçevesinde Elmalılı kadınların el emeği ürünlerini satabileceği satış dükkânları, sanat atölyeleri, ATASEM kurs merkezi, açık kapalı sergi salonları ve Antalya’nın yöresel yemeklerinin yer alacağı bir adet restoran da bulunuyor.