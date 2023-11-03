Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin doğalgaz dağıtım şirketine verdiği altyapı desteği ile Elmalı’da 3 bin hane doğal gaz ile buluştu. Elmalı’nın doğal gaza kavuşan yedinci ilçe olduğunu belirten Başkan Böcek, “2024 yılında da Alanya ve Gazipaşa’dayız” dedi.

Elmalı’da Karyağdı Mahallesi Yeni Atatürk Parkı’nda gerçekleşen doğalgaz verme töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek, vatandaşın yararına olacak, refah arttıracak proje ve hizmetlere hep öncelik verdiklerini belirterek, “Siyasi beklentileri bir kenara bırakarak Elmalı’mızı doğalgaz ile hızlı bir şekilde kavuşturmak, vatandaşlarımızı rahat ettirmek adına girişimlerimizi yaptık. Doğalgaz şirketine desteklerimizi sunduk. Normalde büyükşehir belediyeleri altyapı katılımı alır. Büyükşehir Meclisi’nden oybirliğiyle geçirerek, doğalgaz şirketinden bu parayı almıyoruz. Vatandaşın lehine çalışmalara hep destek oluyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Elmalı yedinci oldu

Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Aksu, Korkuteli’nin ardından Elmalı’nın doğal gaza kavuşan yedinci ilçe olduğunu aktaran Başkan Böcek, Elmalı’da 3 bin konuta doğal gaz verileceğini belirtti. Başkan Böcek, 2024 yılında da doğuda Alanya ve Gazipaşa’nın doğal gaza kavuşacağını söyledi. Başkan Böcek, Böcek, konuşmaların ardından ilk doğal gazı yaktı.