Antalya Elmalı Devlet Hastanesi’ne atanan Başhekim Op. Dr. Murat Yüncü görevine başladı.

Bir süredir Elmalı Devlet Hastanesi’nde vekaleten yürütülen başhekimlik görevine ortopedi ve travmatoloji uzmanı Op. Dr. Murat Yüncü atandı. Op. Dr. Birkan Karıklar’ın 15 Aralık 2024 tarihinde görev süresinin dolması nedeniyle başhekimlik görevini İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Merve Karaca Kılınç vekaleten yürütmekteydi. Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Mart itibarıyla ataması yapılan Op. Dr. Murat Yüncü görevine başladı.

Yüncü, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yapan Op. Dr. Murat Yüncü, Elmalı Devlet Hastanesi başhekimlik görevine getirildi.