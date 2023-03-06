Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesi Bayralar Mahallesi’ni Tekke ve Karamık mahallelerine bağlayan eski köprüyü yıkarak yeni bir köprü yapımı için çalışma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesi Bayralar Mahallesi’ni Tekke ve Karamık mahallelerine bağlayan eski köprüyü yıkarak yeni bir köprü yapımı için çalışma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, zaman içinde tahrip olan ve fiziki ömrünü dolduran Elmalı ilçesi Bayralar Mahallesi köprüsünün yerine yenisi yapıyor. Bayralar’ı Tekke ve Karamık mahallelerine bağlayan köprü vatandaşın can güvenliğini korumak için yeniden inşa edilecek. Büyükşehir ekipleri, köprünün inşası sırasında trafiğin aksamaması için eski köprünün yan tarafında tali bir yol oluşturuluyor.

Elmalı Bayralar Mahallesi Muhtarı İsmail Sarı, “Bayralar, Karamık, Tekke ve Akçaeniş mahallelerini birbirine bağlayan ve vatandaşların çok sık kullandığı köprü doğal koşullar ve zaman içerisinde artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. Trafik ve yaya güvenliğini tehlikeye sokan bu köprünün yenilenmesi için gerekli girişimlerde bulunduk. Talebimize kayıtsız kalmayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek gerekli talimatları verdi. Çalışmalar başladı. Desteklerinden dolayı Başkanımız Muhittin Böcek’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.