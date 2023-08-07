Elmalı Armutlu-Akçay mahalleleri arasında yer alan grup yolu alt yapı çalışmalarının ardından sathi asfalt ile kaplanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir ile Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk 3,5 kilometrelik yolda gerçekleşen çalışmaları inceledi. Yoğun bir şekilde kullanılan grup yolundaki çalışmalardan vatandaşlar memnun.

Armutlu mahallemiz ile Akçay mahallemiz arasındaki grup yolunun sathi kaplamasını yaptıklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, alt yapı çalışmalarının ardından 3,5 kilometrelik yolun asfaltını döktüklerini belirtti.

Elmalı Belediyesi ile birlikte onarım isteyen yolu yenileyerek bölge halkına konforlu bir ulaşım sağlayacaklarını belirten Akdemir, “Muhittin Başkanımızın muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantıda özellikle bu yolun yapılması noktasında talepler olmuştu. Bu sözü görüldüğü üzere hemen gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Başkan Öztürk’ten teşekkür”

“Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla yine bir mahallemizin ulaşım sorununu çözmekten mutluluk duymaktayız” diyen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise “Armutlu- Akçay mahallelerimiz arasındaki 3500 metrelik yolumuzu asfaltla buluşturuyoruz. Yolumuz çok kötü bir durumdaydı yoğun kullanılan bir yol olduğu için çalışma gerekiyordu gerekli görüşmelerin ardından çalışmalar başladı. Mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Yol sil baştan ele alındı”

Armutlu ile Akçay arasındaki yolun yoğun kullanılan bir güzergah olduğunu belirten Armutlu Mahalle Muhtarı İlyas Erçin ise şöyle konuştu: “Yolumuza önceden bakım ve onarım yapıldı ancak yeterli olmadı zaman içerisinde kötüleşerek sıkıntılı bir hal almaya başladı. Muhtarlar toplantısında Muhittin Başkanımıza yolumuzun durumunu aktardık sağ olsun hemen o gün talimat verdi ve gereken çalışmalar başladı. Kırsal hizmetler ekipleri yolumuzu sil baştan ele aldılar alt yapısını sağlamlaştırarak sathi kaplama asfaltımızı döküyorlar. Başkanımızın hassasiyeti için çalışmalar için Armutlu Mahallesi olarak teşekkürlerimizi sunuyorum "dedi.

“yol konforlu hale geldi”

Armutlu Mahallesi sakinlerinden Nadir Sarı da yolun önceden adeta hendek gibi olduğunu söyledi. Ulaşımın mahalle halkı için adeta işkenceye döndüğünü ifade eden Sarı, “Arabalarımızın amortisörlerini tamir etmekten usanır hale gelmiştik. Sağ olsun Muhittin Başkanımız Elmalı belediyemiz gereken çalışmaları yaparak yolumuzu daha konforlu bir hale getiriyor. Yol medeniyettir. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.