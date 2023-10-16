Bilecik Valiliği, Elmabahçe Gölet’inde su tutulmaya başlandığını duyurarak gölede girilmemesi konusunda uyarı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 33. Şube Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan ’Bilecik Merkez Elmabahçe Göledi’ projesi işinde su tutulmaya başlanmıştır. Gölet ve rezervuar çevresine güvenlik tabelaları konulmuş olup gölet çevresinde dikkatli olunması gerekir. Gölede girilmemesi hususunda konunun muhatabı kurum/kuruluşlar uyarılmış ve yöre halkına duyuru yapılması talimatı verilmiştir" denildi.