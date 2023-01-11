Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bilecik’te Elmabahçe Barajı’ndaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, barajda depolanacak su ile 6 bin 290 dekar tarım arazisinin sulanacağını ifade etti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bilecik’te Elmabahçe Barajı’ndaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, barajda depolanacak su ile 6 bin 290 dekar tarım arazisinin sulanacağını ifade etti.

DSİ, Bilecik iline yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bilecik ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Bilecik merkezde Elmabahçe Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tamamlandığında barajda depolanacak su ile 6 bin 290 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildirdi.

“2023 yılı içinde su tutulması planlanmaktadır”

Enjeksiyon ve derivasyon tüneli imalatlarının tamamlandığını ifade eden Balta, "Dolusavak ve gövde dolgu imalatları devam etmekte olup, 475 bin metreküp gövde dolgusunun 415 bin metreküpü tamamlanarak temelden 31 metre yüksekliğe ulaşılmıştır. Kalan dolgu ve dolusavak imalatları, vana odası ve cebri boru imalatları tamamlanarak 2023 yılı içinde su tutulması planlanmaktadır” dedi.

Temelden yüksekliği 39 metre ve su depolama kapasitesi 1,7 milyon metreküp olan Elmabahçe Barajı’nın tamamlanması sonucu 2023 birim fiyatları ile dekar başına 5 bin 485 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 34,5 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.