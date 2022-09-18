Karaman’da elma yüklü kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karaman’da elma yüklü kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.45 sıralarında Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz Y., yönetimindeki 70 AC 392 plakalı elma yüklü kamyonet ile Atilla T. (23) idaresindeki 33 U 4091 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Mesut T. (26) araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılar daha sonra ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.