Meyve suyu sektörü 2024 yılı için belirlediği 500 milyon dolar ihracat hedefini 74 milyon dolar aştı. Türkiye'nin en çok meyve suyu ihraç ettiği ülke 243 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Hollanda ve İtalya, ABD'yi izledi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin meyve suyu ihracatı 2024 yılında yüzde 27’lik artışla 452 milyon dolardan 574 milyon dolara ulaştı.

Meyve sebze mamulleri sektörü 2024 yılında 2 milyar 728 milyon dolar ihracata imza atarken, meyve sebze mamulleri sektöründe ihracat şampiyonu meyve suyu sektörü, meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 21’ini tek başına gerçekleştirdi. Meyve suyu sektörü 2023 yılında meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 18’ine imza atmıştı.

Meyve suyu sektörünün 2028 yılı için belirlediği 1 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin 2024 yılında 154 ülke ve gümrüklü bölgeye meyve suyu ihraç etme başarısı gösterdiğini vurguladı.

Türkiye’de meyve üretiminin 30 milyon ton olduğu bilgisini veren Uçak, yıllık meyve üretiminin yüzde 10’unun meyve suyu endüstrisi tarafından işlendiğini ve katma değere dönüştürüldüğünü, Türkiye’nin meyve suyu ihracatının miktar bazında yüzde 14’lük artışla 227 bin tondan, 259 bin tona ilerlediğinin altını çizdi.

Türkiye’de iç piyasaya şeftali, kayısı, vişne, portakal suları ağırlıklı bir tüketim olduğunu aktaran Başkan Uçak, “Türkiye’nin konsantre (yarı mamul) ihracatının 303 milyon dolarlık büyük kısmı elma suyu konsantresinden geliyor. Elma suyu konsantresi toplam ihracattan yüzde 53 pay alıyor. Portakal suyu 16 milyon dolar olurken, üzüm suyu, tropikal meyve suları, nar, siyah havuç konsantresi Türkiye’nin rekabet gücü çok yüksek ürünleri arasında geliyor” diye konuştu.

Meyve suyunda Avrupa’da kişi başı tüketimin 20 kg. seviyelerinde olduğunu dillendiren Uçak şöyle devam etti: “Türkiye’de meyve suyu tüketimi 10 kg. mertebesinde. Meyve suyu sektörümüz hem ihracatta hem de iç piyasada büyüme potansiyeline sahip. 2028 yılında Türkiye’nin meyve suyu ihracatından döviz getirisiniz 1 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Türkiye’deki meyve üretiminin çeşitliliğinin meyve suyu yatırımlarına zemin oluşturduğuna dikkati çeken Başkan Uçak, meyve suyu sektörünün önümüzdeki yıllarda meyve sebze mamulleri sektöründe ihracat şampiyonluğunu geliştirerek koruyacağını sözlerine ekledi.

2023 yılında 196 milyon dolarlık Türk meyve suyu talep eden ABD, 2024 yılında talebini yüzde 24 arttırdı. Meyve suyu ihracatında ikinci ülke yüzde 85’lik ihracat artışıyla 36,5 milyon dolarlak 67,6 milyon dolara yükselen Hollanda oldu. Zirvenin üçüncü basamağında 26,5 milyon dolarla İtalya yer aldı.

